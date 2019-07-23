"Теневое правительство" Атамбаева занимается популизмом?

Накануне "Народный штаб", тот что был создан в конце июня членами политсовета СДПК и сторонниками экс-президента Алмазбека Атамбаева, распространил свое решение по поводу "непомерно высоких" штрафов за несоблюдение правил дорожного движения.

Совет штаба отмечает, что оно было принято в результате рассмотрения обращений граждан по недостаткам при внедрении проекта "Безопасный город".

- Правительство Абылгазиева М.Д. своим безответственным стремлением зарабатывать деньги для госорганов на штрафах за счет простых граждан страны дискредитировало прогрессивный и необходимый проект "Безопасный город", - говорится в сообщении.

Потому "Народный штаб" постановил, что Жогорку Кенеш и правительство Кыргызской Республики должны до 10 сентября выполнить следующие требования:

- Отменить решение о действующих размерах штрафов за нарушения правил дорожного движения и возвратиться к ставкам, существовавшим до 1 января 2019 года, кроме нарушений, связанных с вождением в нетрезвом состоянии.

В случае обращения граждан, произвести соответствующий перерасчет по нарушениям, зафиксированным до отмены вышеуказанных решений;

- Проводить качественную информационную работу среди населения по разъяснению сути прогрессивного и необходимого для общества проекта "Безопасный город". Привести дорожную инфраструктуру (знаки, разметку, светофоры и т.д.) в соответствие с мировыми стандартами.

- Предусмотреть поэтапное введение с 2021 года новых ставок штрафов за нарушения правил дорожного движения с учетом принципа соразмерности с реальными материальными возможностями граждан.

При этом "Народный штаб" заявляет о решимости добиться выполнения вышеуказанных требований и готовности в этих целях обсуждать эти вопросы с правительством.

А в случае невыполнения требований, изложенных в настоящем решении, "Народный штаб" оставляет за собой право проведения массовых акций на территории Кыргызстана.

Редакция VB.KG решила обратиться за комментариями к юристу Кайрату Осмоналиеву. Эксперт назвал требование об отмене действующих штрафов за нарушение ПДД – популизмом.

Он напомнил, что эти самые суммы штрафов, которые сейчас сторонники экс-президента называют "антинародными", были приняты с Кодексом о нарушениях как раз при самом Алмазбеке Атамбаеве в 2017 году. Мол, с чего это вдруг наступило прозрение?

Более того, говорит Осмоналиев, решение о снижении штрафов уже принято самим правительством. И в сентябре действительно должен решиться этот вопрос.

Что касается самого "Народного штаба" и его решений, то они не могут носить обязательный к выполнению характер, подчеркивает юрист. Сейчас этот штаб больше похож на "теневое" правительство, созданное Атамбаевым, чем на народное объединение, говорит он.

- Как объединение граждан, зарегистрированное в соответствии с законодательством, занимающееся мониторингом деятельности госорганов, общественным обсуждением, конструктивной критикой, внесением предложений по улучшению деятельности госорганов, взаимодействием с ними, этот штаб мог бы хорошо работать. Но сейчас я бы не сказал, что в нем представлены интересы большинства людей. Есть определённое количество соратников Атамбаева и примкнувшие к ним по разным причинам люди. Но это на прилагательное "народный" ещё не тянет. Надо так и назвать, как есть, - Атамбаевский штаб, - делится мнением Кайрат Осмоналиев.

Конечно, критика в адрес правительства, Жогорку Кенеша должна быть, но конструктивная. Тем более есть за что критиковать, заключил эксперт.