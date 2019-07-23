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Кыргызстанец лидировал на чемпионате Евразии по конному спорту

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- Евгений Денисенко
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Спортсмены из Кыргызстана приняли участие в первом чемпионате Евразии по конному спорту, который проходил с 17 по 21 июля в Подмосковье, на территории Дмитровского городского округа. Сборные из ряда стран состязались в соревнованиях по конкуру, выездке и пробегам, в командном и личном зачетах. 21 июля состоялся Гран при с высотой препятствий 145 см. Победу в нем одержал всадник из Кыргызстана Камиль Сабитов. Хорошие результаты показали в этом турнире и другие члены сборной КР.

"Разговоры о евразийском чемпионате велись с 2005 года. Это абсолютно новый региональный формат для Международной федерации конного спорта, объединяющий на территории нашей страны Европу и Азию"- говорит советник президента Федерации конного спорта России Максим Кретов.

Турнир проходил при большом количестве зрителей. Поскольку он, как отмечает Кретов, организован в год пятилетия создания Евразийского экономического союза, то среди приглашенных были послы и представители стран ЕврАзЭС.

Соревнования посетила делегация Международной Федерации конного спорта во главе с президентом FEI, членом МОК Ингмаром Де Восом. Вместе с президентом ФКСР Мариной Сечиной Ингмар Де Вос принял участие в поздравлении победителей и призеров.

Турнир проходит на самом высоком уровне. И теперь у нас в планах проведение чемпионата Евразии для детей, юношей и юниоров. Это новый интересный проект, который мы предложим на Генеральной Ассамблеи FEI в Москве. Будем надеяться, что представители всех 140 стран нас с этой идеей поддержат", - сообщила журналистам Марина Сечина.


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URL: https://www.vb.kg/380139
Теги:
конный спорт, чемпионат, Кыргызстан
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