Столичные службы демонтируют летнюю площадку кофейни "Adriano Coffee"

Управление землепользования и строительства продолжает наводить порядок в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В ходе комиссионной работы по инвентаризации объектов муниципальной собственности на территории МТУ 14 Первомайского района убраны два 40-тонных контейнера по улице Мидин в жилом массиве "Колмо" и на улице Кайназарова в микрорайоне Достук.

Также демонтированы три 20-тонных контейнера на пересечении улиц Кулиева и Боконбаева, на пересечении улиц Токтогула и Кулиева и на пересечении улиц Туголбай-Ата и Абдрахманова убрано три 40-тонных контейнера. А на улице Фучика и в микрорайоне Джал по улице Ахунбаева демонтированы незаконно установленные объекты облегченного типа.

Во исполнение решения комиссии по предоставлению прав на земельные участки проводится демонтаж летней площадки и навеса из металлических конструкций к кофейне "Adriano Coffee", расположенного по улице Исанова №87.

Городская служба занимается и демонтажем незаконной рекламы. Так, по улице Патриса Лумумбы убраны штендеры, 36 рекламных конструкций и 19 баннеров.