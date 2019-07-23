Жолчуев: Сообщение о смерти гражданина Таджикистана является неправдой

Информация о том, что при конфликте на границе в Баткенской области погиб гражданин Таджикистана не соответствует действительности. Об этом заявил глава Ак-Сайского айыл окмоту Эркин Жолчуев, сообщает радио Марал.

По его словам, жители села Ак-Сай не использовали огнестрельное оружие.

- Сообщение о смерти Джалолиддина Кароева является неправдой, - сказал Жолчуев.

Напомним, ранее на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном произошли столкновения, переросшие в перестрелку. По данным Министерства здравоохранения КР, с кыргызской стороны в результате конфликта пострадали 14 человек, 9 из которых получили огнестрельные ранения.

Таджикские же СМИ сообщают, что один гражданин РТ погиб, а десять получили ранения.