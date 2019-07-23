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Жолчуев: Сообщение о смерти гражданина Таджикистана является неправдой

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- Бакыт Стамов
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Информация о том, что при конфликте на границе в Баткенской области погиб гражданин Таджикистана не соответствует действительности. Об этом заявил глава Ак-Сайского айыл окмоту Эркин Жолчуев, сообщает радио Марал.

По его словам, жители села Ак-Сай не использовали огнестрельное оружие.

- Сообщение о смерти Джалолиддина Кароева является неправдой, - сказал Жолчуев.

Напомним, ранее на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном произошли столкновения, переросшие в перестрелку. По данным Министерства здравоохранения КР, с кыргызской стороны в результате конфликта пострадали 14 человек, 9 из которых получили огнестрельные ранения.

Таджикские же СМИ сообщают, что один гражданин РТ погиб, а десять получили ранения.


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URL: https://www.vb.kg/380146
Теги:
граница, Таджикистан, конфликт, Кыргызстан
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