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На границе с Таджикистаном вновь стрельба. Ранен пограничник

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- Екатерина Улитина
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики отмечает обострение обстановки на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

В ходе  проведения разъяснительной работы с населением приграничья, в которой принимали участие председатель Государственной пограничной службы Кыргызской Республики, полномочный правительства КР в Баткенской области, с таджикской стороны были произведены два одиночных выстрела в сторону граждан Кыргызстана. В результате был ранен военнослужащий ГПС КР.

Пограничные подразделения на данном участке государственной границы переведены на усиленный вариант несения службы.

Движение на автотрассе Исфара – Ворух приостановлено. Также граждане Таджикистана перекрыли движение на дороге Исфана – Баткен. 

Планируется, что сегодня, 23 июля 2019 г., состоится встреча руководителей пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана.

Напомним, накануне, 22 июля, на приграничной территории Таджикистана и Кыргызстана произошел конфликт местных жителей, который закончился стычкой и стрельбой.


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URL: https://www.vb.kg/380151
Теги:
Баткенская область, Лейлекский район, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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