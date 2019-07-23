Погранслужба КР ответила на обвинение таджикской стороны в провокациях

Государственная пограничная служба Кыргызстана призывает таджикскую сторону не поддаваться эмоциям и воздержаться от необоснованных обвинений в адрес кыргызской стороны. Об этом говорится в заявлении ГПС КР.

Напомним, ранее Главное управление пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан распространило заявление, что произошедший 22 июля конфликт на кыргызско-таджикской государственной границе якобы "является провокацией кыргызской стороны в преддверии встречи президентов двух стран".

"Государственная пограничная служба Кыргызской Республики призывает таджикскую сторону не поддаваться эмоциям и воздержаться от необоснованных обвинений в адрес кыргызской стороны, заявлений, способствующих нагнетанию обстановки на госгранице,любых контракций и действий, которые могут привнести дополнительную напряженность. Пограничное ведомство Кыргызстана выступает за проведение совместного расследования причин, выявление виновников произошедшего инцидента и принятие двусторонних мер по недопущению пограничных конфликтов в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Погранслужба считает , что в целях обеспечения безопасности на совместно охраняемой границе, сохранения жизни и здоровья жителей приграничных районов двух республик, Сторонам целесообразно направить усилия на стабилизацию обстановки в районе инцидента, проведение разъяснительной работы среди населения приграничья, а также развитию конструктивного диалога между жителями приграничных территорий Кыргызстана и Таджикистана и государственными органами Сторон.

"Государственная пограничная служба Кыргызской Республики призывает таджикскую сторону продолжить выбранный курс на построение добрососедских отношений между нашими государствами, обеспечение пограничной безопасности двух республик и региона в целом", - заключили в пресс-службе ГПС.