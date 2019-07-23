Сооронбай Жээнбеков принял депутата из Турции

Президент КР Сооронбай Жээнбеков принял депутата Великого национального собрания Турецкой Республики Йылдырым Тугрул Түркеша. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сооронбай Жээнбеков выразил удовлетворенность текущим состоянием двустороннего сотрудничества и отметил, что Турция является братской и дружественной страной для Кыргызстана.

Президент напомнил, что в 2018 году было проведено заседание Высшего совета по стратегическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Турцией, не проводившееся с 2014 года.

Он подчеркнул необходимость наращивания торгово-экономических связей и определения иных перспективных направлений в экономике.

Депутат Великого национального собрания Турции Йылдырым Тугрул Түркеш выразил благодарность Президенту за встречу и отметил, что активизация межпарламентского диалога благотворно влияет на развитие двустороннего сотрудничества между странами в целом.

Йылдырым Тугрул Түркеш подчеркнул, что турецкая сторона всегда открыта к конструктивному диалогу и выразил готовность к дальнейшему плодотворному взаимодействию между Кыргызстаном и Турцией.