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Сооронбай Жээнбеков принял депутата из Турции

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Президент КР Сооронбай Жээнбеков принял депутата Великого национального собрания Турецкой Республики Йылдырым Тугрул Түркеша. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сооронбай Жээнбеков выразил удовлетворенность текущим состоянием двустороннего сотрудничества и отметил, что Турция является братской и дружественной страной для Кыргызстана.

Президент напомнил, что в 2018 году было проведено заседание Высшего совета по стратегическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Турцией, не проводившееся с 2014 года.

Он подчеркнул необходимость наращивания торгово-экономических связей и определения иных перспективных направлений в экономике.

Депутат Великого национального собрания Турции Йылдырым Тугрул Түркеш выразил благодарность Президенту за встречу и отметил, что активизация межпарламентского диалога благотворно влияет на развитие двустороннего сотрудничества между странами в целом.

Йылдырым Тугрул Түркеш подчеркнул, что турецкая сторона всегда открыта к конструктивному диалогу и выразил готовность к дальнейшему плодотворному взаимодействию между Кыргызстаном и Турцией.


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URL: https://www.vb.kg/380155
Теги:
визит, парламент, Турция, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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