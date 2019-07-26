Рейд "Подросток": Составлено два протокола за курение в запрещенных местах

Пресс-служба ГУВД Чуйской области подвела итоги рейда ОВД Аламудунского района "Подросток" за два дня.

Так, за два дня сотрудниками ИДН ОВД Аламудунского района совместно с УСР, КДД были доставлены в ОВД района 24 несовершеннолетних, которые находились в ночное время суток на улице без сопровождения родителей или взрослых, шестеро из них были выявлены в компьютерных залах. После того, как с ними были проведены профилактические беседы по недопущению правонарушений и преступлений, их передали родителям.

Выявлены семь фактов применения детского труда, где с родителями и работодателями провели разъяснительные работы о недопущении подобных фактов впредь.

Составлены два протокола на несовершеннолетних по ст. 53 (Курение табачных изделий в запрещенных местах) Кодекса КР о нарушениях.

Выявлены 32 несовершеннолетних купающихся на котловане в селах Аламедин, Васильевка, Маевка.

В связи с чем с жителями сел Васильевка, Бирдик, Гроздь, Кок-Жар, Кара-Жыгач, Таш-Мойнок проведены разъяснительные беседы по недопущению несчастных случаев с участием детей на воде в период летних каникул, дорожно-транспортных происшествий, суицида несовершеннолетних.

Также сотрудники милиции посетили по месту жительства восемь неблагополучных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и более 10 несовершеннолетних состоящих на учете ОВД Аламудунского района. Выявлена еще одна неблагополучная семья, находящееся в трудной жизненной ситуации. По данному факту все собранные материалы направлены в отдел по защиты семьи и детей управления социального развития Аламудунского района Чуйской области.

Рейд "Подросток" проводится по всей территории Чуйской области.