В Ржеве увековечат память кыргызстанцев-участников ВОВ

В память о кыргызстанцах-бойцах Красной Армии, погибших в годы великой Отечественной войны под российским городом Ржевом, в нем установят мемориал. Об этом редакции VB.KG сообщили в посольстве КР в РФ, которое вместе с представителями местных властей занялось проработкой данного вопроса.

По информации дипмиссии, вопрос обсуждался, в частности, в ходе беседы посла КР в РФ Аликбека Джекшенкулова с одним из руководителей здешнего поискового движения Сергеем Жегуновым. А затем – во время недавних встреч посла с губернатором Тверской области Игорем Руденей, мэром Ржева Вадимом Родивиловым, во время рабочей поездки делегации посольства в это регион РФ. Собеседники кыргызских дипломатов поддержали идею такого проекта, обещали оказать необходимое содействие ее реализации.

Как рассказала VB.KG атташе посольства Гулбарчын Байымбетова, уже выделен участок для этих целей. Он находится в одной из центральных частей города, где увековечены участники Ржевской биты, поблизости от мемориального комплекса воинам-казахстанцам (был возведен в декабре 2010 года на средства казахской стороны и недавно реконструирован из бюджета Актюбинской области РК - VB.KG). Предусматривается, что и мемориал кыргызстанцам будет установлен на средства, собранные, в том числе, представителями кыргызской диаспоры в России, представители которой уже высказались в поддержку такой инициативы. Деньги станут аккумулироваться в специальном общественном фонде, который в данный момент создается.

Одновременно по просьбе посольства российской стороной сейчас уточняется количество кыргызстанцев, погибших в ходе этого гигантского сражения. По предварительным данным, здесь сложили головы до нескольких десятков тысяч воинов, призванных из Киргизской ССР. Установить памятник планируется к 75-летию Победы в ВОВ.

Ржевская битва (боевые действия в районе Ржевско-Вяземского выступа, происходившие с января 1942-го по март 1943-го) считается одной из самых кровопролитных за всю историю человечества. На этом выступе гитлеровцы, находившиеся практически в 150-200 километрах от Москвы, создали мощный плацдарм. Бои шли не только в районе Ржева, но и в Московской, Тульской, Калининской, Смоленской областях, группы фронтов одну за одной проводили наступательные операции, и потери с обеих сторон были катастрофическими, с советской стороны – более миллиона человек.

До сих пор историки расходятся в оценках многомесячного, с небольшими перерывами, сражения. Одни считают его неудачей, провалом советского командования. Другие, отмечая, что советские войска, хоть и не достигли поставленных целей, но своими действиями помогли сражавшимся сталинградцам, поскольку оттянули на себя значительное количество сил противника.