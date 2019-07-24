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Состояние 16 пострадавших в конфликте на границе средне стабильное

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- Оксана Гут
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Накануне, 23 июля, заместитель министра здравоохранения КР Эркин Чечейбаев навестил пострадавших в результате инцидента на границе Кыргызстана и Таджикистана, которые находятся в Баткенской областной объединенной больнице. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что замминистра ознакомился со схемой лечения, дал указания усилить оргмоменты по оказанию экстренной медицинской помощи и обеспечить необходимыми медикаментами. Чечейбаев пожелал пациентам скорейшего выздоровления и выразил благодарность медикам за оперативную помощь, которая была им оказана.

Кроме этого он сообщил, что в Баткен отправлен реанимобиль и узкие специалисты: сосудистый и торакальный хирурги, также организовано круглосуточное дежурство двух машин скорой помощи со всем необходимым инструментарием и медикаментами.

На сегодняшний день количество обратившихся из-за конфликта составило 16 человек, их состояние здоровья оценивается как средне стабильное.


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URL: https://www.vb.kg/380162
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, пострадавшие, больница, Минздрав
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