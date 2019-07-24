Состояние 16 пострадавших в конфликте на границе средне стабильное

Накануне, 23 июля, заместитель министра здравоохранения КР Эркин Чечейбаев навестил пострадавших в результате инцидента на границе Кыргызстана и Таджикистана, которые находятся в Баткенской областной объединенной больнице. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что замминистра ознакомился со схемой лечения, дал указания усилить оргмоменты по оказанию экстренной медицинской помощи и обеспечить необходимыми медикаментами. Чечейбаев пожелал пациентам скорейшего выздоровления и выразил благодарность медикам за оперативную помощь, которая была им оказана.

Кроме этого он сообщил, что в Баткен отправлен реанимобиль и узкие специалисты: сосудистый и торакальный хирурги, также организовано круглосуточное дежурство двух машин скорой помощи со всем необходимым инструментарием и медикаментами.

На сегодняшний день количество обратившихся из-за конфликта составило 16 человек, их состояние здоровья оценивается как средне стабильное.