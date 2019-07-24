Задержан мужчина, обчистивший семь машин в селе Таш-Добо

Сотрудники милиции Аламудунского ОВД задержали мужчину, который подозревается по семи фактам кражи из авто. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ОВД Аламудунского района с заявлением обратился житель села Таш-Добо К.М. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые ночью 17 июля, разбив стекло автомашины марки "Марк-Х" припаркованного во дворе дома, из бардачка совершили кражу денег. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

Также сообщается, что с аналогичными заявлениями обратились еще шесть жителей той же улицы и того же села - Таш-Добо Аламудунского района. Стекла их автомашин также были выбиты и совершена кража денег, личных вещей, документов удостоверяющие личности и других предметов.

Данные факты были зарегистрированы в АИС ЕРПП ОВД Аламудунского района по признакам преступления предусмотренного ст. 200 УК Кыргызской Республики.

Было начато досудебное производство.

В рамках проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками ОВД Аламудунского района был установлен и задержан подозреваемый, им оказался ранее несколько раз судимый 42-летний М.С. житель Аламудунского района Чуйской области.

Задержанный водворен в ИВС.

В настоящий момент сотрудники милиции проверяют причастность данного лица к другим аналогичным преступлениям.

Досудебное производство продолжается.