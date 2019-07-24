Начальницы МТУ №9 и №17 получили выговоры за плохую работу

Начальницы двух МТУ получили выговор за плохую работу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В муниципалитет напомнили, что 11 июля состоялось рабочее совещание руководителя аппарата Балбака Тулобаева с начальниками муниципальных территориальных управлений.

В ходе которого начальник МТУ №9 Пивоварова И. Г. и МТУ №17 Мамбетова А. С. по замечанию руководителя аппарата по аварийному дереву, находящемуся у здания МТУ №9 и антисанитарному состоянию территории МТУ №17 заявили, что подавали письменные заявки в городские службы для устранения возникших проблем. Однако в ходе служебного расследования выяснено, что никаких письменных заявок от начальников не поступало.

В связи с чем по итогам дисциплинарной комиссии муниципалитета начальницам этих МТУ объявлен выговор.

Во время совещания руководитель аппарата довел до сведения глав МТУ, что отныне их деятельность будет под контролем не только акимиатов, но и центрального аппарата муниципалитета. Руководители управлений будут назначаться распоряжением мэра.

Он озвучил и проблемы, связанные с работой МТУ: слабая поддержка горожан на местном уровне, недостаточное взаимодействие со структурными подразделениями в решении вопросов, связанных с санитарной очисткой, поливом, озеленением, благоустройством, вопросами социального блока и других.

Особое внимание было заострено на жалобах горожан, которые поступают в муниципалитет касательно деятельности сотрудников МТУ, низком уровне кадров, высокой текучести, слабой активности начальников управлений в решении проблем, которые можно и нужно решить на местах в оперативном порядке.