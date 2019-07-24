В зоне конфликта в Баткенской области милиция применила шумовые гранаты

Сотрудники милиции применили спецсредства против жителей села Аксай в Баткенской области. К силовым мерам прибегли после того, как люди стали закидывать милиционеров камнями.

В УВД Баткенской области VB.KG рассказали, что 24 июля около 6 часов утра местные жители принесли доски и перекрыли ими дорогу в Ворух.

Примерно в 11.45 на этот же участок дороги "Камаз" выгрузил груду мелких камней, чтобы не не дать автомобилям проехать. В это время на данном участке дороги сотрудники милиции проводили разъяснительные работы. Они попросили людей не совершать противоправных действий и расчистить дорогу, те отказались выполнять требования правоохранительных органов и стали закидывать их камнями. В результате стычки три сотрудника милиции получили травмы.

После этого, силовики применили шумовые гранаты и разогнали толпу по обочинам дороги. В настоящее время ситуация стабильная. Дорога Аксай-Ворух открыта для проезда автотранспортных средств.

Напомним, 22 июля на приграничной территории Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт между местными жителями. Участники стычки применили огнестрельное ранение. В результате этого пострадали 15 человек. Их доставили в больницу Баткенской области. Есть жертвы среди граждан Таджикистана: ранены несколько человек, один человек погиб. 23 июля после обеда со стороны Таджикистана прозвучали одиночные выстрелы, ранение получил пограничник.