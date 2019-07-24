Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В зоне конфликта в Баткенской области милиция применила шумовые гранаты

225  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники милиции применили спецсредства против жителей села Аксай в Баткенской области. К силовым мерам прибегли после того, как люди стали закидывать милиционеров камнями.

В УВД Баткенской области VB.KG рассказали, что 24 июля около 6 часов утра местные жители принесли доски и перекрыли ими дорогу в Ворух.

Примерно в 11.45 на этот же участок дороги "Камаз" выгрузил груду мелких камней, чтобы не не дать автомобилям проехать. В это время на данном участке дороги сотрудники милиции проводили разъяснительные работы. Они попросили людей не совершать противоправных действий и расчистить дорогу, те отказались выполнять требования правоохранительных органов и стали закидывать их камнями. В результате стычки три сотрудника милиции получили травмы.

После этого, силовики применили шумовые гранаты и разогнали толпу по обочинам дороги. В настоящее время ситуация стабильная. Дорога Аксай-Ворух открыта для проезда автотранспортных средств.

Напомним, 22 июля на приграничной территории Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт между местными жителями. Участники стычки применили огнестрельное ранение. В результате этого пострадали 15 человек. Их доставили в больницу Баткенской области. Есть жертвы среди граждан Таджикистана: ранены несколько человек, один человек погиб. 23 июля после обеда со стороны Таджикистана прозвучали одиночные выстрелы, ранение получил пограничник.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380181
Теги:
Баткенская область, перекрытие дорог, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  