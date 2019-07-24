Судей обучают общаться с журналистами

24 июля 2019 года в Бишкеке стартовала третья серия двухдневных тренингов для судей по искусству взаимодействия со средствами массовой информации. Организованное Верховным судом Кыргызской Республики в рамках программы USAID-IDLO "Доверие суду" мероприятие нацелено на повышение открытости и прозрачности судебной системы.

"Средства массовой информации играют важную роль для обеспечения правосудия и справедливости. Журналисты могут спросить у судей о проводимых судебных реформах и судебных делах, поэтому важно обучить судей по искусству выступления перед СМИ и общественности", – процитировала слова председателя Верховного суда КР Гульбары Калиевой ее заместитель Нургуль Асанова.

По словам представителя пресс-службы Верховного суда Изати Шугуралиевой, это уже третий по счету тренинг по обучению и подготовке судей к выступлению перед СМИ. Необходимость организации такого обучения обусловлено обращениями журналистов в связи с необходимостью интервьюирования и получения комментариев со стороны судебных органов относительно судебной реформы и судебных решений.

"Очень приятно быть партнером в организации такого мероприятия, которое ведет к улучшению информированности населения. Необходимость взаимодействия со СМИ и общественностью со стороны судей растет с каждым днем", – отметил директор филиала Международной организации по праву развития (IDLO) в Кыргызстане и руководитель программы USAID-IDLO "Доверие суду" Фред Хьюстон.

Тренерами мероприятия выступают медиа-эксперт и председатель Ассоциации журналистов Кыргызстана Марс Тулегенов и эксперт по видеосъемкам Бакыт Сагындыков. В течение двух дней и применяя интерактивные методы они поделятся с судьями методами связей с общественностью, техникам донесения информации и искусству выступления перед публикой и СМИ.

Программа USAID-IDLO "Доверие суду" направлена на повышение доверия общества к судебной системе как независимой ветви власти, которая защищает права граждан и поддерживает верховенство закона в Кыргызской Республике.