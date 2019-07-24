Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Судей обучают общаться с журналистами

179  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

24 июля 2019 года в Бишкеке стартовала третья серия двухдневных тренингов для судей по искусству взаимодействия со средствами массовой информации. Организованное Верховным судом Кыргызской Республики в рамках программы USAID-IDLO "Доверие суду" мероприятие нацелено на повышение открытости и прозрачности судебной системы.

"Средства массовой информации играют важную роль для обеспечения правосудия и справедливости. Журналисты могут спросить у судей о проводимых судебных реформах и судебных делах, поэтому важно обучить судей по искусству выступления перед СМИ и общественности", – процитировала слова председателя Верховного суда КР Гульбары Калиевой ее заместитель Нургуль Асанова.

По словам представителя пресс-службы Верховного суда Изати Шугуралиевой, это уже третий по счету тренинг по обучению и подготовке судей к выступлению перед СМИ. Необходимость организации такого обучения обусловлено обращениями журналистов в связи с необходимостью интервьюирования и получения комментариев со стороны судебных органов относительно судебной реформы и судебных решений.

"Очень приятно быть партнером в организации такого мероприятия, которое ведет к улучшению информированности населения. Необходимость взаимодействия со СМИ и общественностью со стороны судей растет с каждым днем", – отметил директор филиала Международной организации по праву развития (IDLO) в Кыргызстане и руководитель программы USAID-IDLO "Доверие суду" Фред Хьюстон.

Тренерами мероприятия выступают медиа-эксперт и председатель Ассоциации журналистов Кыргызстана Марс Тулегенов и эксперт по видеосъемкам Бакыт Сагындыков. В течение двух дней и применяя интерактивные методы они поделятся с судьями методами связей с общественностью, техникам донесения информации и искусству выступления перед публикой и СМИ.

Программа USAID-IDLO "Доверие суду" направлена на повышение доверия общества к судебной системе как независимой ветви власти, которая защищает права граждан и поддерживает верховенство закона в Кыргызской Республике.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380183
Теги:
Верховный суд, суд, Кыргызстан, журналисты, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  