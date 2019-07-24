Ботанический сад засыхает. Правительство поручило решить проблему с поливом

Правительство поручило решить проблему полива Ботанического сада. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Сегодня, члены правительства, с участием городских служб посетили Ботанический сад и, осмотрев территорию, дали ряд поручений.

В частности, мэрии города Бишкек поручено оказать содействие в очистке дренажного канала от сорных растений вдоль Южного БЧК, в западном направлении (от ул. 7 апреля до реки Аламедин).

Муниципальному предприятию "Бишкекасфальтсервис" в однодневный срок надлежит расширить подающий воду лоток, расположенный на пересечении улиц А.Токомбаева и 7 апреля, приведя его в надлежащее состояние.

Вместе с этим Управлению капитального строительства мэрии города Бишкек поручено рассмотреть возможность передачи старых (б/у) лотков (путем самовывоза) Ботаническому саду для использования при проведении ирригационных каналов.

Для справки: площадь Ботанического сада имени Э.Гареева, расположенного по улице Ахунбаева, 1а, составляет 150 га. Коллекционный фонд сада включает около 5 тыс. сортов, форм и видов растений.