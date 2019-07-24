Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Ботанический сад засыхает. Правительство поручило решить проблему с поливом

150  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Правительство поручило решить проблему полива Ботанического сада. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Сегодня, члены правительства, с участием городских служб посетили Ботанический сад и, осмотрев территорию, дали ряд поручений.

В частности, мэрии города Бишкек поручено оказать содействие в очистке дренажного канала от сорных растений вдоль Южного БЧК, в западном направлении (от ул. 7 апреля до реки Аламедин).

Муниципальному предприятию "Бишкекасфальтсервис" в однодневный срок надлежит расширить подающий воду лоток, расположенный на пересечении улиц А.Токомбаева и 7 апреля, приведя его в надлежащее состояние.

Вместе с этим Управлению капитального строительства мэрии города Бишкек поручено рассмотреть возможность передачи старых (б/у) лотков (путем самовывоза) Ботаническому саду для использования при проведении ирригационных каналов.

Для справки: площадь Ботанического сада имени Э.Гареева, расположенного по улице   Ахунбаева, 1а, составляет 150 га. Коллекционный фонд сада включает около 5 тыс. сортов, форм и видов растений. 


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380187
Теги:
мэрия, правительство, Бишкек, Ботанический сад
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  