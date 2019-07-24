Абылгазиев: Мы должны вернуть славные традиции промышленного производства

2019 год для правительства – это год принятия конкретных шагов по стабилизации макроэкономики и улучшению ситуации в социальном секторе, заявил премьер-министр.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев: Мы стали активно использовать внутренние ресурсы для стимулирования экономики

Мы стали активно использовать внутренние ресурсы для стимулирования отечественной экономики. Об этом сегодня, 24 июля, заявил премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе очередного заседания правительства.

- Сегодня на заседании будут рассмотрены особо актуальные вопросы внутренней повестки. 2019 год для правительства – это год принятия конкретных шагов по стабилизации макроэкономики и улучшению ситуации в социальном секторе. Хочу отметить, что президент и Жогорку Кенеш оказывают большую поддержку правительству в решении самых актуальных вопросов. Думаю, что первое полугодие 2019 года запомнилось общественно-политическими событиями и рядом международных мероприятий, - передает слова Мухаммедкалыя Абылгазиева пресс-служба кабмина.

Глава правительства отметил, что за этот период в стране было проведено более 10 международных мероприятий на высоком уровне, в рамках которых подписаны соглашения и бизнес-контракты с Российской Федерацией на сумму 6,2 млрд долларов США, с Китайской Народной Республикой – на 7,6 млрд долларов США, с Республикой Корея – на 145 млн долларов США.

- Хочу обратить внимание на ряд важных фактов в социально-экономическом развитии страны. Несмотря на отдельные негативные изменения в мире, влияние внешнего кризиса, нам удалось добиться позитивных макроэкономических показателей. Мы стали активно использовать внутренние ресурсы для стимулирования экономики, - отметил премьер-министр.

Мухаммедкалый Абылгазиев остановился на макроэкономических показателях и отметил, что объем ВВП страны составил 232,5 млрд сомов – рост в 6,4%.

- Без учета предприятия "Кумтор" рост составил 2,1%, при этом экономический рост обеспечен во всех секторах экономики. Всего промышленными предприятиями за отчетный период времени произведено продукции на 127,5 млрд сомов. Хочу отметить, что, оказывая поддержку отечественному производству, мы переходим на использование внутренних ресурсов. Этим мы формируем основу для конкурентоспособной экономики. Мы должны вновь вернуть прошлые славные традиции промышленного производства. Запущена работа 108 предприятий, создано 25,2 тыс. рабочих мест. Из них 23,5 тыс. мест созданы в частном секторе. В сфере промышленности созданы 2820 рабочих мест, в пищевой и перерабатывающей отрасли с вводом 42 новых предприятий создано 1278 рабочих мест, - сообщил Абылгазиев.

Справочно: В текущем году был открыт ряд новых предприятий: в Оше "ОАЗИС-АГРО" по производству минеральных удобрений (250,0 тыс. евро); бумажная фабрика "Иликс" (70,0 млн сомов) в Ошской области; "Сүлүктү шахта курулуш" угольное месторождение (103,5 млн сомов); бумажная фабрика "Ак-Кайың" в Шопокове (220 млн сомов); "Кыргыз Текстиль ЛТД" (70 млн долларов США) в городе Ош; предприятие "Кулброс" с 250 рабочими местами (5 млн долларов США), предприятие "ТМАЙ" с 700 рабочими местами (40 млн долларов США).