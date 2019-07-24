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Кыргызстан примет участие в I Играх стран СНГ

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- Евгений Денисенко
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Первые в истории СНГ Игры стран Содружества пройдут в 2020 году в Казани. Их участниками станут спортсмены из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

Об этом сообщили в Министерстве спорта Татарстана, отметив, что оргкомитет может пригласить к участию и другие страны.

Ожидается, что всего Казань в период Игр, которые будут проходить 20-27 августа, примет более 2000 спортсменов и 600 официальных лиц. Соревнования предусмотрены в таких видах спорта, как дзюдо, самбо, пляжный волейбол, пляжный гандбол, мини-футбол, бокс, тайский бокс, шахматы, танцевальный спорт, фехтование, каратэ, гиревой спорт, армрестлинг, мас-реслинг, спортивная борьба, борьба на поясах, легкая атлетика и баскетбол.

Запланированы также деловая программа "Форум СНГ - территория спорта" и обширная культурно-развлекательная программа. "После проведения в Казани Игры станут традиционными и будут проводиться каждые два года в странах СНГ", - сообщает министра спорта Татарстана Владимир Леонов.

Стоит отметить, что появлению нового международного турнира во многом поспособствовал Кыргызстан, точнее, инициированные им Всемирные игры кочевников. Именно последние, как отмечают в Исполнительном комитете СНГ, сыграли важнейшую роль в принятии коллективного решения об Играх стран СНГ, которое было принято на недавнем саммите СНГ.

Такая идея нашла свое отражение в Заявлении глав государств СНГ по результатам III Всемирных игр кочевников, которые, как отмечается, "состоялись на берегу озера Иссык-Куль 2-8 сентября 2018 года под патронатом ЮНЕСКО с участием представителей большого количества зарубежных стран". В этом документе поддерживается "стремление стран Содружества к дальнейшему развитию национальных видов спорта и игр". Игры стран СНГ предложено проводить на основе Фестиваля национальных видов спорта, с включением в его программу дополнительно наиболее популярных в странах СНГ олимпийских и неолимпийских видов спорта.


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URL: https://www.vb.kg/380196
Теги:
Россия, СНГ, спорт, Всемирные игры кочевников
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