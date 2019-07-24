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Абылгазиев: С 1 сентября будет увеличена зарплата учителям

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- ВБ
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"Вопрос повышения зарабатоной платы – это ответственность правительства", - заявил премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе очередного заседания Правительства КР.

По словам премьер-министра, с 2008 года размеры заработной платы сотрудникам Национальной академии наук оставалась низкой и не повышалась, и лишь сейчас увеличена на 30%. Повышена зарплата сотрудникам Государственной кадровой службы и спортивным тренерам на 50%. С 1 сентября будет увеличена зарплата учителям, а с 1 октября – размеры пенсий.

"Обьявленный Президентом Год развития регионов уже на протяжении двух лет способствует решению важных социально-экономических задач в регионах. Увеличивается число молодежных лидеров, которые вносят свой вклад в развитие регионов. В 2019 году с целью поддержки региональных бизнес-проектов и создания новых рабочих мест из республиканского бюджета выделено 2 млрд сомов. При Правительстве создана специальная комиссия по отбору приоритетных инвестиционных бизнес-проектов. Вскоре в регионах будут открыты бизнес-центры обслуживания. Хотел бы отметить инициативы граждан в регионах и местных предпринимателей. Они вложили в экономику регионов 6,3 млрд сомов и создали более 9 тысяч рабочих мест", - отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Также глава правительства высказался о проводимой работе по цифровизации, отметив, что сегодня невозможно представить прогресс и модернизацию без информационных технологий.

"Мы не должны забывать, что будущее государства зависит от мировой системы цифровизации. В рамках проводимой работы заработали 6 государственных компаний: "Тундук", "IТ-ГНС", "Транском", "Инфосистема" "Укук", "Соцсервис". С сентября 2018 года между госдуарственными ведомствами через электронную систему "Тундук" проведен обмен 4,5 млн информации. Это намного ускоряет и улучшает работу между государственными органами. К примеру, упростилась выплата единовременной помощи при рождении ребенка "балага сүйүнчү". Государственные органы и коммерческе банки взаимодействуют и обмениваются информацией, что позволяет получить помощь в течение нескольких дней. Цифровизация оказывает серьезное воздействие и на систему государственных закупок. Теперь для участия в тендерах нет необходимости запрашивать лишние справки в бумажном виде. В течение июня налоговая служба получила 45 360 запросов в электронном виде. Соответственно, бизнес существенно экономит время. Благодаря запуску проекта "Безопасый город" количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 61%, число жертв уменьшилось на 59%. Теперь мы начинаем второй этап проекта. Мы решили направить часть денег от штрафов за нарушения правил дорожного движения в рамках проекта "Безопасный город" на улучшение материально-технической базы станции скорой медицинской помощи. Планируется выделить 35 млн сомов", - продолжил Абылгазиев.

По его информации, в рамках реализации программы фискализации налоговых процедур по всей республике введен электронный патент, внедрен электронный отчет для налогоплательщиков, в пилотном режиме запущены электронные счет-фактуры.


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URL: https://www.vb.kg/380197
Теги:
зарплата, пенсии, правительство, Кыргызстан, учителя, Мухамметкалый Абулгазиев
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