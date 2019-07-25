Путин посоветовал Атамбаеву "остановиться в интересах народа Кыргызстана"

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с бывшим президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым. О встрече с бывшим главой КР журналистам рассказал сам президент России, сообщает rbc.ru.

"Да, действительно, я встречался с Алмазбеком Шаршеновичем", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, речь шла "о ситуации в регионе и в Кыргызстане".

Президент РФ также добавил, что "всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности".

Позднее на сайте Кремля была опубликована расшифровка ответов президента на вопросы журналистов. Путин заявил, что его позиция "хорошо известна" и что он изложил ее Атамбаеву.

"Я считаю, что Кыргызстан - это наш союзник, близкое нам государство, что Кыргызстан пережил уже несколько достаточно серьезных внутриполитических потрясений, если быть точным, как минимум два", - сказал президент России, отметив, что считает нужным "остановиться на этом в интересах народа Кыргызстана".

"Страна нуждается в политической стабильности, и все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства", - заявил Путин, отметив, что у Москвы много планов сотрудничества с Кыргызстаном, которые Россия намерена реализовать с действующей властью.

Напомним, вчера Алмазбек Атамбаев улетел из Кыргызстана в Россию. При этом он улетел на частном самолете с российской авиабазы в городе Кант. Свое решение отправиться в Москву именно таким образом Атамбаев объяснил тем, что опасается задержания и провокаций со стороны нынешних властей КР.