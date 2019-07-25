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Зона приграничного конфликта. В Баткенской области открыли автотрассы

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- Екатерина Улитина
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На автотрассах Баткен-Исфана и Исфара- Ворух с 25 июля возобновлено движение транспорта. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

В ведомстве отмечают, что обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная.

"Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.   Пограничные наряды Кыргызстана и Таджикистана  осуществляют совместное патрулирование на участке государственной границы", - говорится в сообщении.

Пограничники Кыргызстана и Таджикистана совместно  с представителями местных органов власти продолжают проведение  разъяснительных работ среди населения приграничных районов по недопущению эскалации конфликта и урегулированию ситуации.

Напомним, 22 июля между жителями приграничных сел Таджикистана и Кыргызстана произошел конфликт. Пострадали несколько десятков людей.


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URL: https://www.vb.kg/380200
Теги:
граница, дороги, приграничные конфликты, Таджикистан, конфликт, Кыргызстан
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