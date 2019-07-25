В женской ИК №2 открывается цех по производству бумажных салфеток

24 июля Общественный совет Госслужбы исполнения наказаний провел выездное заседание в женской исправительной колонии №2, расположенной в селе Степное Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН при ПКР.

По словам членов ОС ГСИН, в учреждении №2 отмечены положительные результаты: открытые с помощью доноров и НПО производства работают, проводится ремонт комнат для длительных и краткосрочных свиданий, при финансировании госпредприятия "Келечек" открывается цех по производству бумажных салфеток, расширяется производство по выпечке хлеба из собственной муки, обеспечен работой пошивочный цех, в котором трудятся пожилые женщины.

Также ГП "Келечек" выиграло тендер на госзаказ по обеспечению хлебом частей Вооруженных сил по всей Чуйской области, начат пошив одежды для осужденных и спецодежды для поваров и сотрудников колоний и т.д.

В больнице учреждения, полностью отремонтированной Международным комитетом Красного Креста, осужденные женщины получают стационарное и амбулаторное лечение.

Однако, в ИК-2 имеются и проблемы, к примеру, членами ОС ГСИН отмечены острая нехватка медицинского персонала и необходимость улучшения условий несения службы для военнослужащих Департамента охраны и конвоирования ГСИН.

- Проблем еще много, мы работаем над ними, можно критиковать много и долго нас и руководство ГСИН, но я предлагаю всем помочь руководству ГСИН наладить производства во всех колониях, это будет выгодно и для самих осужденных, и для учреждения, и для государства в целом, - передает слова члена ОС ГСИН Ибрагима Лебузова пресс-служба ведомства.