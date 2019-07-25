Президента просят вызволить из Сирии кыргызстанских детей (видео)

В Сирии находятся 140 граждан из Кыргызстана, которые находятся в тяжелом положении. С ними также есть и дети в количестве 270 человек, из которых 227 детей от 1 года до 8 лет. Такие данные редакции VB.KG привела глава общественного объединения "Элет койгойу" Марипа Алыйкулова.

По ее словам, когда глава Кыргызстана или премьер-министр говорят о защите прав детей, то они забывают, что в Сирии тоже находятся наши дети.

- Они там голодают и нет никаких условий для жизни. Мы написали ряд обращений в различные госорганы, президенту, правительство и международные организации. Все отписались, что работа ведется, но никаких результатов нет. Нам обещали, что в месяц рамазан наших граждан привезут, но ничего такого не было сделано. Я хочу обратиться к Сооронбаю Жээнбекову, что в этом направлении нами были собраны все данные о наших гражданах в Сирии и я разочарована, что наши власти не используют эти цифры. Если вы не поможете нашим детям, то мы на вас в будущем подадим в суд, как на соучастника в геноциде. Сооронбай Шарипович мы специально обратились в СМИ, чтобы нас услышали наконец. Я надеюсь, что вы создадите по этому вопросу комиссию. Мы просим вас, если госорганы не могут справиться, то поручите нам все сделать. Если надо, то мы готовы сами привезти кыргызстанских детей из Сирии, - сказала Алыйкулова.

Также выступили с заявлением женщины, чьи дети с внуками находятся в Сирии. Гульмира, чья дочь уехала в Сирию, рассказала, что с 2014 года она и другие женщины безуспешно предпринимают все попытки привезти своих детей на родину.

- Сооронбай Шарипович, мы уже с 2014 года просим помощи, но никакой реакции в ответ не было. Куда мы только не писали, но никто не хочет нам помочь. С мая этого года мы вновь стали обращаться в разные госорганы, но по-прежнему нет никакого ответа. Да нам говорят, что работа ведется, но сдвигов нет никаких. Поэтому мы просим вас, Сооронбай Шарипович, помочь нам. Родители не виноваты, что их дети и внуки оказались в Сирии. Многие наши кыргызстанцы находятся на заработках в разных странах. И наши дети уехали в Сирию по этой причине. Многих из них обманули, многие последовали за своими мужьями. Надо вернуть их в Кыргызстан. Не исключено, что многие из них еще принесут пользу Кыргызстану. Мы знаем вас как верующего человека и надеемся, что вы поможете нашим детям, - сказала VB.KG она.

Другая пострадавшая Чолпон рассказала VB.KG, что ее дочь вместе с детьми испытывают большие трудности в Сирии.

- Сейчас они в лагере вместе с остальными кыргызстанцами живут в палатках. При этом, жара стоит невыносимая до 60 градусов и дети заболевают разными инфекциями. Они просят у нас помощи, но мы ничем не можем им помочь. Мы писали в разные инстанции, но все нам отвечают, что работа ведется. Вот обратились за помощью к председателю общественного объединения "Элет койгойу" Марипе Алыйкулове, которая действительно проделала большую работу. Нам даже обещали, что в месяц рамазан привезут наших детей. Сооронбай Шарипович вы тоже родитель и должны понять наши родительские чувства. Мы просим вас помочь нам вернуть наших детей на родину, - добавила она.

Отметим, в зону боевых действий на Ближнем Востоке с 2013 года выехали тысячи выходцев из Центральной Азии, в том числе Кыргызстана.