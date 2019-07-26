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Подписаны Указы о назначении судей областных судов

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Президент КР Сооронбай Жээнбеков подписал Указы о назначении судей местных судов и направлении их в Джалал-Абадский, Ошский, Таласский областные суды и Бишкекский городской суд для осуществления полномочий судьи.

Советом по отбору судей на имя Президента КР Сооронбая Жээнбекова внесены предложения о назначении на должности судей Верховного суда - по 1 кандидату, областных судов: Джалал-Абадского - 1 кандидату, Ошского - 3 кандидатам, Нарынского - 2 кандидатам, Таласского - 5 кандидатам, Бишкекского горсуда - 2 кандидатам.

19 июля 2019 года Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов Президент КР согласился с предложениями Совета по 7 кандидатам на должности судей КР.

Изучив материалы по 7 претендентам, включая одного кандидата в Верховный суд КР, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по данным кандидатам на должности судей в Совет.

По 7 кандидатам на должности судей местных судов Президентом КР изданы указы.

Одним Указом отобранные 7 кандидатов назначены на должности судей местных судов на сроки в соответствии с Конституцией КР.

Вторым Указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий:

- в Джалал-Абадский областной суд - Жоробеков Токтосун Сайзилдаевич;

- Ошский областной суд - Масабирова Тарифа Жаанбаевна, Пирматов Каныбек Алимканович;

- Таласский областной суд - Алдашов Азамат Зарылбекович, Иманалиева Айнура Касымбековна, Курманбаев Жекшеналы Анарбекович;

- Бишкекский городской суд - Маматалиева Айнура Сайбидиновна.

Указы вступают в силу со дня подписания.


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URL: https://www.vb.kg/380230
Теги:
назначение, судья, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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