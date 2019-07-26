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На суд по делу экс-мэров не являются потерпевшие

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- Екатерина Улитина
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На судебный процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, которых обвиняют в коррупции, не явились потерпевшие. Об этом сообщает пресс-служба СДПК.

В ходе сегодняшнего заседания адвокат экс-градоначальников Сергей Слесарев попросил предоставить явку потерпевших на судебный процесс.

- Это неправильная организация судопроизводства. Мы просили, чтобы пострадавшие постоянно присутствовали на суде. Но, к сожалению, суд не может обеспечить их явку. Ещё на первом допросе, остались вопросы, на которые они ответов не дали. Остались документы, которые не представили по дивидендам и  калькуляции. По калькуляции в отношении изделий (завода ТНК "Дастан") была предоставлена цена больше, чем купили эти изделия. Получается, что ущерб там невозможно представить. Мы слышали ответы, что потерпевшие ущерба не считали. За них это сделало следствие. Это в корне не верно. В следствие этого мы хотели провести перекрестные допросы. Суд ответил, что будет давать оценку по следствию. Сегодня рассмотрели без потерпевших, - заявил журналистам Слесарев.

Отметим, Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса за решения, которые они принимали, работая в разные годы на посту мэра Бишкека. Кроме того, на этом же судебном процессе рассматривают их действия, совершенные во время работы на других руководящих должностях в других ведомствах. Ранее Сергей Слесарев просил разделить процессы, чтобы облегчить рассмотрение дела, но суд отказал в ходатайстве.


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URL: https://www.vb.kg/380237
Теги:
коррупция, суд, Албек Ибраимов, Кыргызстан, мэр, Кубанычбек Кулматов, СДПК
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