Депутат Канатбек Исаев станет следующим премьер-министром?

Правительство Кыргызстана уйдет в отставку осенью 2019 года. Об этом сообщает издание Vesti.kg со ссылкой на собственные источники в Аппарате Правительства.

По данным СМИ, сейчас вовсю идет процесс формирования конструкции нового кабинета министров.

- Пост премьер-министра займет депутат Жогорку Кенеша Канат Исаев. Нынешний глава правительства смирился с судьбой, но его тоже не обидят. Мухаммедкалый Абылгазиев станет председателем Счетной палаты, - рассказал источник.

Стало известно, что отставку правительства уже обсуждали прежде.

- Еще в апреле этого года кабмин хотели распустить из-за "бажа-гейта", но вмешался президент Сооронбай Жээнбеков. Тогда решили отложить до осени, - добавил собеседник.

Сам депутат Канатбек Исаев пока недоступен для комментариев.

Напомним, что правительство, возглавляемое премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым, с начала 2019 года подвергалось критике со стороны парламента и общественности. Основным поводом для "порки" стала информация о родственниках премьер-министра, занимающих руководящие должности.