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ГКНБ прокомментировал неявку Никиты Тарасенко на допрос

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- Екатерина Улитина
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Вопрос о повторном вызове дизайнера Никиты Тарасенко на допрос будет решать Главное следственное управление ГКНБ. Об этом сообщает пресс-центр Комитета нацбезопасности.

"Гражданин Никита Тарасенко сегодня в назначенное время не явился на допрос в ГКНБ. Вопрос о повторном вызове будет решать ГСУ ГКНБ", - говорится в сообщении Комитета.

Напомним, Никиту Тарасенко вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу связанному с разжиганием межрелигиозной вражды. Вероятно, органы заинтересовались дизайнером из-за его активности в социальных сетях. Тарасенко объяснил, что не пришел на допрос так как проспал.


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URL: https://www.vb.kg/380251
Теги:
ГКНБ, Интернет, Кыргызстан
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