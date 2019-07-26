ГКНБ прокомментировал неявку Никиты Тарасенко на допрос

Вопрос о повторном вызове дизайнера Никиты Тарасенко на допрос будет решать Главное следственное управление ГКНБ. Об этом сообщает пресс-центр Комитета нацбезопасности.

"Гражданин Никита Тарасенко сегодня в назначенное время не явился на допрос в ГКНБ. Вопрос о повторном вызове будет решать ГСУ ГКНБ", - говорится в сообщении Комитета.

Напомним, Никиту Тарасенко вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу связанному с разжиганием межрелигиозной вражды. Вероятно, органы заинтересовались дизайнером из-за его активности в социальных сетях. Тарасенко объяснил, что не пришел на допрос так как проспал.