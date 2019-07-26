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Эксперт: Премьер-министру Абылгазиеву необходимо действовать на опережение

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- Бакыт Стамов
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В настоящий момент для отставки правительства и смены премьер-министра в Кыргызстане нет никаких политических предпосылок. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился эксперт в области госуправления, экс-депутат Алишер Мамасалиев.

По его словам, для смены главы правительства Мухаммедкалый Абылгазиева нужны серьезные основания, поскольку президент Жээнбеков ему всецело доверяет и поддерживает.

- Если только Абылгазиев сам не допустит политической оплошности на подобии скандала с "бажагейтом", то его смена в ближайшее время маловероятна. Что же касается предстоящей осени, то, я думаю, с наступлением нового политического сезона критика в адрес премьер-министра только усилится и ему нужно быть к этому готовым, - сказал Мамасалиев.

По этой причине эксперт советует премьер-министру действовать на опережение.

- Я бы рекомендовал Абылгазиеву пойти на опережение и в сентябре внести в Жогорку Кенеш новую оптимизированную структуру правительства. Тем более, что глава правительства еще в апреле 2018 года сам обещал это сделать, - добавил он.

Напомним, ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники в правительстве, что осенью премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев будет отправлен в отставку.


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URL: https://www.vb.kg/380257
Теги:
отставка, правительство, Кыргызстан, Алишер Мамасалиев, Мухаммедкалый Абылгазиев, премьер-министр
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