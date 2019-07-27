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Племянник Албека Ибраимова вышел на свободу

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- Бакыт Стамов
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Племянник экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова Максат Кунакунов вышел на свободу. Об этом редакции VB.KG подтвердили в ГСИН.

По данным ведомства, экс-депутат Максат Кунакунов решением Ленинского районного суда с учетом вступления в силу новых УК и УПК был освобожден условно-досрочно.

Отметим, экс-депутат Максат Кунакунов в 2015 году был задержан в аэропорту при попытке выехать за пределы страны.

Его подозревали в содействии террористам, уничтоженным в Бишкеке.

Следствие инкриминировало ему "Пособничество террористам", "Незаконное хранение оружия", "Попытка госпереворота" и "Разбойное нападение".

В 2017 году суд приговорил Кунакунова к 10 годам лишения свободы, оправдав в пособничестве террористам и попытке государственного переворота, но признав виновным по статьям о незаконном хранении оружия и разбойном нападении.


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URL: https://www.vb.kg/380265
Теги:
ГСИН, заключенные, экстремизм, терроризм, Албек Ибраимов, Кыргызстан
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