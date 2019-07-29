Автовладельцам не отремонтируют на СТО повреждения кузова без справки о ДТП

Министерство внутренних дел КР 26 июля вынесло на общественные обсуждения проект постановления правительства "О внесении изменений в постановление правительства КР "О мерах по усилению борьбы с автотранспортными преступлениями" от 29 октября 2007 года № 521.

Отмечается, что этот проект разработан в целях актуализации, устранения пробелов и коллизии в законодательстве, а также для приведения решения правительства в соответствие с кодексами, вступившими в силу 1 января текущего года в рамках судебно-правовой реформы.

В частности, предлагается заменить в постановлении от 2007 года аббревиатуру "ГАИ" на "ГУОБДД", так как ведомство было переименовано. И главное - изложить в новой редакции правила приема юридическими и физическими лицами на ремонтно-восстановительные работы автомототранспортных средств, имеющих повреждения, характерные для дорожно-транспортных происшествий.

Теперь с момента принятия нового постановления правительства, руководители и работники Станций технического обслуживания (СТО), осуществляющие ремонтно-восстановительные работы, независимо от форм собственности (физические и юридические лица) обязаны будут требовать от владельцев авто справку установленного образца, выданную подразделениями ГУОБДД МВД КР, если имеются повреждения кузова и их отдельных деталей, характерные для ДТП.

В случае отсутствия у владельца транспортного средства справки, юридические и физические лица СТО должны немедленно сообщить об этом в территориальные подразделения ГУОБДД, что способствует оперативному реагированию на нарушения, проступки или преступления, говорится в справке-обоснования к проекту.

Одной из наболевших проблем на дорогах республики остаются ДТП, с мест совершения которых водители часто скрываются. Введение этих мер, уверены в ГУОБДД, позволит уполномоченному органу упорядочивать, совершенствовать и контролировать дорожно-транспортные происшествия, что существенно повлияет на их сокращение.

Редакция VB.KG связалась с отделом розыска ГУОБДД МВД КР, который принимает предложения и замечания по этому проекту. Где сообщили, что сейчас прорабатываются все детали исполнения постановления, в том числе с представителями СТО. Это важно, потому как наличие справки о ДТП необходимо и сегодня, однако это обязательство не исполняется.

- Водитель с повреждениями кузова авто, даже если они получены в бытовых условиях – выезжал из своего гаража и задел кузов, врезался в свой забор и т.п. – должен прибыть в ГУОБДД, зафиксировать повреждения и получить справку установленного образца, - сказали специалисты отдела розыска.

Общественные обсуждения продлятся месяц.

Для справки:

В статье 133 Кодекса КР о нарушениях предусмотрено, что "Нарушение правил, норм или стандартов безопасности дорожного движения при ремонте транспортных средств или деталей к ним либо иных предметов их дополнительного оборудования, при строительстве, ремонте или содержании автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений – влечет наложение штрафа 4 категории" - для физических лиц 75 расчетных показателей (7 500 сомов, для юридических лиц - 230 расчетных показателей (23 000 сомов).

По данным ГУОБДД КР, за 12 месяцев 2018 года на территории республики зарегистрировано 1041 (1069 – 2017 г.) ДТП, в результате которых погибло 52 (68 – 2017 г.) человека и 1123 (1096 – 2017 г.) получили различные телесные повреждения.

Из них остаются не раскрытыми - 419 (523 – 2017 г.) ДТП, в которых погибло 6 (13 – 2017 г.) человек и 434 (532 – 2017 г.) пострадали.