Военные РФ поздравили ветеранов ВМФ в Кыргызстане.

Военнослужащие авиационной базы "Кант" в Кыргызстане поздравили ветеранов Военно-Морского Флота с профессиональным праздником (в России он отмечается в последнее воскресенье июля, в этот раз – 28 июля).

Поздравительные письма от командира авиабазы были переданы Аскару Жумагулову, Анатолию Оранову, Владимиру Полтавскому и Константину Широкову.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, в состав которого входит и эта база, Аскар Жумагулович Жумагулов был призван на флот в возрасте 20 лет. Сразу после призыва был направлен в Ленинград, где обучался в отряде подводного плавания. После обучения его перевели в литовский город Лиепая, где размещался дивизион подводных лодок. Через год последнее назначение – город Калининград. В 1965 году после прохождения офицерских курсов, получил звание младшего лейтенанта. Свою службу на Балтийском флоте закончил в звании капитана первого ранга. Сейчас Аскар Жумагулович возглавляет Совет ветеранов войны и труда Чуйской области.

Анатолию Михайловичу Оранову было 12 лет, когда началась Великая Отечественная война. Он стал тружеником тыла, а уже в 15 начал работать шофером. После войны служил на Тихоокеанском военно-морском флоте. Награжден медалью "Китайско-советская дружба" за подписью Мао Цзэдуна. Сегодня Анатолий Михайлович занимает пост секретаря совета ветеранов войны, вооруженных сил и тружеников тыла города Бишкек.

Владимир Яковлевич Полтавский после школы поступил в офицерское училище, но уже в августе 1942 года его отправили на фронт под Сталинград. Во время Великой Отечественной войны был трижды ранен, но все же дошел до Румынии, где и встретил Победу. Вскоре Владимира Яковлевича отправили на Кавказ. Только в 1949 году он, наконец, вернулся домой в Киргизию. После возвращения поступил в институт на геологическое отделение. Проучившись 2 года и досрочно окончив институт, он получил специальность техника-геофизика.

Широков Константин Павлович был призван в 1945 году в ряды Вооруженных Сил Советского Союза на охрану морских рубежей в Прибалтике. Был награжден медалью "За отвагу". За боевую доблесть и самоотверженный труд отмечен правительственными наградами.

Военнослужащие "Канта" также поздравили вдову ветерана ВВС Зою Ивановну Дудкину с ее 82 днем рождения.

Она познакомилась со своим будущим мужем Иваном Федоровичем Дудкиным во время учебы в ремесленном училище, он проходил стажировку в Бишкеке. После свадьбы, рождения двух детей и окончания Харьковского авиационного училища, Иван Федорович поступил на службу в ВВС и стал летчиком и инструктором пилотов на военной базе в Канте. Зоя Ивановна работала в книжном магазине при военторге, а также была председателем женсовета и активно участвовала в жизни военной части.

После смерти мужа Зоя Ивановна возглавила совет вдов ветеранов ВВС, в которую входит около 200 человек. За вклад в жизнь части она награждена медалью "За активную военно-патриотическую работу". Военнослужащие авиабазы поздравили вдову ветерана и передали подарки.

Авиабаза "Кант", расположенная на территории одноименного города в Кыргызстане, также является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания ОДКБ в Центральной Азии.