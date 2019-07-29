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Не слушалась. 9-летнюю девочку бабушка держала дома со связанными руками

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- Оксана Гут
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В ходе рейда "Подросток" в Аламудунском районе в селе Таш-Добо в доме была обнаружена 9-летняя девочка со связанными руками. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Так, 26 июля сотрудниками ИДН ОВД Аламудунского района совместно с отделом по защите семьи и детей УСР и с отделом образования Аламудунского района в целях проверки местожительства неблагополучных семей, состоящих на учете, в одном из домов села Таш-Добо была обнаружена несовершеннолетняя девочка на кровати, у которой руки были связанны.

По данному факту было установлено, что по вышеуказанному адресу проживает пожилая женщина гр. К.Т. 1950 года рождения со своей дочкой К.М. 1978 года рождения и внучкой Ш.В. 2010 года рождения.

На вопрос почему девочка была связана бабушка пояснила, что мать девочки уехала работать в Бишкек и по сей день от нее никаких вестей. А внучка сбегала из дома, не слушалась. Утром К.Т. поручила своей другой внучке М.У. 2005 года рождения связать несовершеннолетнюю Ш.В. 2010 года рождения. Также, стояло известно, что отец девочки умер 8 лет назад.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Аламудунского района. В настоящий момент ОПСД УСР Аламудунского района несовершеннолетняя девочка была определена в центр защиты детей в Бишкеке сроком на 6 месяцев.

Рейд "Подросток" продолжается на территории Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/380278
Теги:
ГУВД, дети, несовершеннолетние, рейд, семейное насилие, трудовая миграция, Чуйская область, Кыргызстан, пострадавшие, беспризорники
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