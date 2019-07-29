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Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название организации (видео)

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- Бакыт Стамов
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Мэр Киева Виталий Кличко в эфире одной из программ продолжительное время не мог вспомнить и выговорить название одной организации. Об этом сообщают российские СМИ.

Пользователи соцсетей с юмором отнеслись к выступлению мэра Киева Виталия Кличко, не сумевшего с первого раза выговорить словосочетание "Институт судебных экспертиз".

Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся. "Су-су-су… институт судовых… сссс…эээ", - сказал градоначальник, после чего впал в ступор. В итоге произнести название вуза киевский мэр смог лишь при помощи своего собеседника-журналиста.

Темой передачи был конфликт киевского градоначальника с администрацией президента Владимира Зеленского, который обратился в правительство с просьбой освободить Кличко от должности главы Киевской городской госадминистрации.

Кличко неоднократно становился объектом насмешек из-за речевых ошибок. Так, в 2017 году, комментируя ситуацию с грядущим отопительным сезоном, мэр Киева перепутал слова и призвал горожан вместо зимы готовиться к "земле". Кличко также заявлял, что собирается опубликовать сборник своих оговорок.


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URL: https://www.vb.kg/380282
Теги:
бокс, Украина, мэр, СМИ
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