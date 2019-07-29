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Пятая часть денег от штрафов пойдет на приобретение машин скорой помощи

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- ВБ
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Правительство КР в ближайшее время планирует выделить более 35 млн сомов на приобретение автотранспорта для службы скорой медицинской помощи и улучшения ее материально-технической базы.

Ранее Правительством КР были внесены изменения в постановление "Об утверждении Порядка формирования и использования сумм штрафов, взысканных за совершение нарушений Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, зафиксированных с применением аппаратно-программного комплекса, в рамках реализации компонента "Безопасный город" проекта "Умный город". Согласно документу, часть штрафов от реализации проекта направят на улучшение материально-технической базы службы скорой медицинской помощи.

На сегодняшний день от штрафов за нарушения правил дорожного движения собрано 175 млн сомов. Часть этих средств будут направлены поставщику услуг, на улучшение дорожной инфраструктуры, почтовых услуг, расходов на улучшения администрирования по улучшению сборов штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Часть указанных средств, более 35 млн сомов, будет выделено для приобретения машин скорой медицинской помощи.

Ожидается, что до конца 2019 года, если темп сбора штрафов за нарушения правил дорожного движения сохранится на этом уровне, то на приобретение машин скорой медицинской помощи будет выделено более 70 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/380285
Теги:
правительство, штраф, Кыргызстан, автомобили, скорая помощь
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