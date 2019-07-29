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Завтра в суде расмотрят дело Азимжана Аскарова

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- Екатерина Улитина
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30 июля 2019 года в 10 часов утра Чуйский областной суд Кыргызстана рассмотрит статус Азимжана Аскарова после внесения изменений в Уголовный кодекс, вступивших в силу 1 января. Об этом сообщает правозащитная организация "Бир Дуйно - Кыргызстан".

Первоначально заседание было запланировано на 16 июля 2019 года. Слушание было отложено из-за задержек с отбором судей.

Напомним, Правозащитник и журналист Азимжан Аскеров был приговорен всеми инстанциями к пожизненному лишению свободы за участие в Ошских событиях 2010 года и убийство милиционера Мактыбека Сулайманова, который был сожжен заживо.

Известные международные правозащитные организации и комитет по правам человека ООН неоднократно обращались к властям Кыргызстана с просьбой пересмотреть дело Аскарова из-за нарушений прав человека, которые, якобы, имели место во время следствия и судебного разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/380289
Теги:
Азимжан Аскаров, правозащитники, суд, Кыргызстан
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