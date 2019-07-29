Министру экономики посоветовали не рубить с плеча

Накануне министр экономики Санжар Муканбетов предложил поэтапно отменить в Кыргызстане патенты, так как они, по его словам, стали причиной налоговых потерь.

По его словам, налоговые доходы в КР сократились на 3,5 млрд сомов.

"Действующая с 1998 года система патентов, которая по рекомендации МВФ была внедрена на краткосрочный период для выявления размеров и охвата налогооблагаемой базы, сегодня стала одной из основных причин налоговых потерь. Сейчас на патентной основе работает свыше двух третей субъектов экономики страны, включая крупные кафе, рестораны, гостиницы, торговые центры", - заявил он.

В связи с этим министр экономики КР предложил провести работу по поэтапной отмене патентов.

Решит ли этот шаг проблему налоговых поступлений сказать трудно. По крайней мере, споры по этой теме идут давно. Помнится, правительство уже раз пыталось отменить патенты, но сообщество предпринимателей отстояло тогда свои интересы. Изменилась ли сейчас ситуация и поддержат ли предложение министра кыргызстанские предприниматели? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала президенту Ассоциации поставщиков производителей и дистрибьютеров Гульнаре Ускенбаевой.

По ее словам, с бюджетом в Кыргызстане действительно большие проблемы, но чаще всего чиновники судят исключительно по Бишкеку.

- Если в столице в каких-то случаях я соглашусь, что патенты надо отменить, то в регионах ситуация несколько иная. В Нарыне, Таласе и других местах чаще всего люди держат небольшой бизнес. И заморачивать такого человека, который пытается выжить, бухучетом и так далее, думаю, будет неправильно. Я считаю, что это того не стоит. Может стоит поступить проще, в Бишкеке на какие-то виды деятельности стоит ввести большую сумму патента, сопоставимую с налогами, а в регионах оставить все как есть. И тогда люди поймут, выгодно ли работать на дорогих патентах либо пойти и зарегистрироваться, - сказала Ускенбаева.

Эксперт уверена, что решив одну проблему, Минэкономики наживет себе другую.

- Вот так рубить с плеча я не советую. Мне часто приходится бывать в регионах и я знаю, о чем говорю. Если отменим патенты, то все недовольные с регионов придут к министерству экономики и скажут: "дайте нам работу". Не хочешь, чтобы мы по патенту работали, тогда обеспечьте нас всех работой, скажут они. А где мы столько работы им найдем, сейчас только принимается программа, - добавила она.