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Арестован главный инспектор Счетной палаты КР

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- Екатерина Улитина
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Главный государственный инспектор Счетной палаты А.Н. укрывал нарушения, совершенные в Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По результатам следственно-оперативных мероприятий, проведенных Антикоррупционной службой ГКНБ, 27 июня 2019 года главному государственному инспектору Счетной Палаты КР А. Н. предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 320 УК КР и следственным судьей Первомайского района г. Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц в СИЗО ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/380296
Теги:
ГКНБ, Счетная палата, коррупция, Кыргызстан, Арест
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