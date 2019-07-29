Арестован главный инспектор Счетной палаты КР

Главный государственный инспектор Счетной палаты А.Н. укрывал нарушения, совершенные в Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По результатам следственно-оперативных мероприятий, проведенных Антикоррупционной службой ГКНБ, 27 июня 2019 года главному государственному инспектору Счетной Палаты КР А. Н. предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 320 УК КР и следственным судьей Первомайского района г. Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц в СИЗО ГКНБ.