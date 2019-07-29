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Как силовики "шабашили" на бензовозах и избежали наказания

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- Екатерина Улитина
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Верховный суд Кыргызстана отменил решение нижестоящих инстанций в отношении сотрудников ГУОБДД, ГКНБ, Министерства транспорта и Финполиции, посчитав доказательства недостаточными для обвинительного приговора.

В распоряжении суда имеются видео и аудиозаписи, на которых записаны разговоры силовиков с водителями большегрузов, перевозивших ГСМ с севера страны на юг. Все доказательства были получены еще в сентябре 2012 года следственной группой МВД, но первая инстанция вынесла решение лишь в марте 2018 года.

Все шесть обвиняемых были признаны виновными. Их приговорили к штрафам от 500 тысяч до 3 млн сомов.

В схеме участвовали сотрудники Министерства транспорта и коммуникаций Главного управления безопасности дорожного движения и других территориальных подразделений МВД, Службы по борьбе с экономическими преступления, Таможенной службы, Пограничной службы и Комитета национальной безопасности Кыргызской Республики. В 2012 году проезд по дороге Бишкек-Исфана был запрещен для грузовых машин, этим пользовались должностные лица, получая с водителей взятки взамен на разрешение проехать по дороге.

Суммы взяток варьировались от 1500 до 7 тысяч сомов.

В декабре 2018 года Бишкекский городской суд согласился с приговором первой инстанции и признал вину подсудимых.

Верховный суд отменил решение первых двух инстанций. Одним из доводов было то, что следователи получили видео и аудиодоказательства вымогания взяток, нарушая порядок процессуального кодекса. Кроме того, по мнению суда, не было представлено достаточно доказательств того, что должностные лица получали взятку.

Дело отправлено на новое расследование.


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URL: https://www.vb.kg/380299
Теги:
ГКНБ, МВД, Минтранском, коррупция, Кыргызстан
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