Митингующие в Кочкоре готовы отозвать свои голоса, отданные за президента

Сегодня в селе Кочкор по случая дня рождения бывшего премьер-министра Сапара Исакова состоялся мирный митинг "Ак ийилет, бирок сынбайт" (Правда гнется, но не ломается, - прим. ред.). Пресс-служба СДПК распространила текст резолюции, принятой участниками акции.

- На президентских выборах 15 октября 2017 года 73 % избирателей Кочкорского района проголосовали за тандем Сооронбая Жээнбекова и Сапара Исакова. Народ возмущен тем, что почти сразу после президентских выборов этот тандем был предательски разрушен. Политическое преследование Сапара Исакова незаконно и позорно для нашего государства. (...) Ход судебного разбирательства доказывает о надуманности уголовных дел и при объективном судебном разбирательстве в скором времени они развалятся. При этом участники судебного процесса - Сапар Исаков и другие более года незаконно содержатся под стражей, - говорится в резолюции.

В связи с чем участники мирного митинга "Ак ийилет, бирок сынбайт" требуют, чтобы президент Сооронбай Жээнбеков прекратил незаконное политическое преследование Сапара Исакова, давление на суд и на правоохранительные органы.

- Суды должны быть объективными и непредвзятыми. Но народ Кыргызстана только тогда поверит в справедливость, когда Белый дом и подконтрольные ему суды прекратят нарушать закон. В том числе, отменят незаконное (свыше года) содержание под стражей в СИЗО Сапара Исакова и других подсудимых по его уголовному делу. Никто из них не представляет угрозы для общества и закон требует того, чтобы мера пресечения была изменена, - пишут митингующие.

Отмечается, что в случае невыполнения в течении месяца этих требований сторонники Исакова заявят об отзыве своих голосов, поданных 15 октября 2017 года на президентских выборах за Сооронбая Жээнбекова и присоединятся к требованиям о досрочной отставке президента.

Напомним, сегодня в честь дня рождения бывшего премьер-министра, заместителя председателя СДПК Сапара Исакова, его однопартийцами организован ряд мероприятий.

В селе Кочкор состоялся мирный митинг. Молодежь СДПК провела флешмоб у Свердловского районного суда. В Народном штабе в Кой-Таше и с 17.00 на Южных воротах организована точка сбора поздравлений и пожеланий, которые потом будут переданы лично Сапару Исакову.