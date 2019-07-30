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Посол КР в РФ пообещал помощь соотечественникам

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- Евгений Денисенко
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Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов обратился к гражданам Кыргызстана, отправляющимся в Россию с призывом постараться избежать возможных проблем.

"Если вы планируете выехать в Россию и во избежание депортации, траты времени, денег и здоровья, убедительно прошу вас, прежде чем приобретать билеты на выезд, проверьте свою фамилию на официальном сайте Государственной миграционной службы в разделе "Миграционная амнистия 2019" - www.ssm.gov.kg, т.к., вы могли попасть в "черный список", - говорится в сообщении, распространенном от имени посла.

"Если вы все-таки нашли себя в этом списке, то за дополнительными рекомендациями можете обратиться к послу Кыргызстана в России через официальный блог www.elchi.ru. с помощью онлайн-чата. На него можно отправить сообщение и электронные копии вашего паспорта для уточнения вашего статуса и дальнейшего вывода из российского закрытого "черного списка", - информирует Джекшенкулов.

"Кроме того, если ваши друзья, родственники и близкие давно не выходят на связь или числятся без вести пропавшими, то также с помощью сайта – www.elchi.ru можете обратиться лично к послу КР в РФ за помощью в поисках без вести пропавшего человека. Для этого вам необходимо написать все данные пропавшего человека: ФИО, дату и место рождения, последнее место работы и проживания, дату выезда в РФ, фото и электронные копии паспортов", - говорится в сообщении..


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URL: https://www.vb.kg/380303
Теги:
Россия, Кыргызстан, Мигрант, посол, Аликбек Джекшенкулов
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