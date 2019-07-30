В РФ упростили право для иностранцев на обустройство в стране

Государственная Дума приняла в третьем чтении правительственный законопроект, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание (РВП) и вид на жительство в России некоторым категориям иностранцев.

Как сообщили в ГД, изменения вносятся в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" и отдельные законодательные акты.

В частности, предусмотрено сократить с 6 до 4 месяцев срок рассмотрения заявлений о предоставлении РВП и выдавать его отдельным категориям лиц без учёта квоты. Это - граждане, которые родились в России, состоят в браке с гражданином РФ, являются участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, признаны беженцами либо получившие временное убежище в России

Также вводится практика предоставления бессрочного вида на жительство (в настоящее время по общему правилу он выдается на 5 лет), за исключением случаев его выдачи высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на 3 года). Кроме того, предлагается расширить круг иностранных граждан, которые могут получить вид на жительство без РВП. К их числу отнесены, в частности, родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом гражданство СССР, родившиеся в России дети, которых усыновили иностранцы.

Право получения вида на жительство без РВП распространено на тех, кто признан носителем русского языка в соответствии с законом "О гражданстве Российской Федерации" и успешно закончил российский вуз по очной форме обучения, получив документ об образовании и о квалификации с отличием.

"Предлагаемые изменения решат проблемы нескольких миллионов наших соотечественников, русскоязычных граждан государств бывшего СССР. А для иностранных квалифицированных специалистов и иностранцев-выпускников российских вузов, которые не претендуют на российское гражданство, но работают или готовы работать в российских компаниях будут созданы комфортные условия для трудовой деятельности в России", - так прокомментировал новации глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов,