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Школьник из Кыргызстана завоевал бронзовую медаль на олимпиаде в Париже

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- Оксана Гут
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Школьник из Кыргызстана завоевал бронзовую медаль на Международной химической олимпиаде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.

По данным ведомства, одиннадцатиклассник бишкекской школы №9 Мирхад Чекирбаев занял третье место на 53-ей Международной Химической Олимпиаде IChO.

Олимпиада проходила в городе Париж. В ней приняли участие 330 школьников из 84 стран мира.

Остальные члены команды Кыргызстана - Нурсултан Соодонбеков, Эльмар Зикиров и Бакай Шейитов были награждены сертификатами участия.


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URL: https://www.vb.kg/380309
Теги:
конкурс, образование, Франция, школа, Кыргызстан, Министерство образования
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