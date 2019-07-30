Школьник из Кыргызстана завоевал бронзовую медаль на олимпиаде в Париже

Школьник из Кыргызстана завоевал бронзовую медаль на Международной химической олимпиаде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.

По данным ведомства, одиннадцатиклассник бишкекской школы №9 Мирхад Чекирбаев занял третье место на 53-ей Международной Химической Олимпиаде IChO.

Олимпиада проходила в городе Париж. В ней приняли участие 330 школьников из 84 стран мира.

Остальные члены команды Кыргызстана - Нурсултан Соодонбеков, Эльмар Зикиров и Бакай Шейитов были награждены сертификатами участия.