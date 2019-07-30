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За жестокое убийство в Бишкеке задержан 26-летний подозреваемый

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- Оксана Гут
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Оперативники службы криминальной милиции ГУВД Бишкек и УВД Свердловского района задержали подозреваемого в совершении убийства в промышленной зоне. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

7 июля примерно в 7:46 часов в дежурную часть УВД Свердловского района через службу "102" поступило сообщение по факту обнаружения трупа мужчины азиатской внешности, примерный возраст 30-35 лет выше микрорайона "Восток-5" возле промышленной зоны между трубами с признаками насильственной смерти.

На место совершения преступления сразу выехала следственно-оперативная группа шестого отдела городской милиции УВД Свердловского района Бишкека. По приезду был обнаружен труп неизвестного мужчины с множественными ножевыми ранениями.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района Бишкека и начато досудебное производство по статье 130 (убийство) УК Кыргызской Республики, были назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

В ходе проведения комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий, а также в процессе установления очевидцев и свидетелей, сотрудники службы криминальной милиции ГУВД Бишкек и УВД Свердловского района вышли на след подозреваемого. В результате чего на территории столицы был установлен и задержан подозреваемый Д.Р. 1993 года рождения.

В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/380310
Теги:
ГУВД, ИВС, поножовщина, убийство, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан
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