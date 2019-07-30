В Интернете будут публиковать фото должников по алиментам

В Кыргызстане создадут электронную базу должников алиментов. Нововведения содержатся в поправках в закон "О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве", который накануне подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

Закон направлен на защиту института материнства и детства, путем регулирования некоторых вопросов по алиментным обязательствам недобросовестных должников.

В частности, предусмотрено создание и ведение электронной базы данных, содержащую сведения о должниках по алиментным обязательствам. В случае нахождения должника в розыске, на основании письменного заявления взыскателя судебный исполнитель, размещает на официальном сайте уполномоченного государственного органа фотографии и сведения должника по алиментным обязательствам, находящегося в розыске.

После полного погашения задолженности или прекращения исполнительного производства по инициативе судебного исполнителя информация о должнике исключается из базы данных уполномоченным государственным органом.

Закон вступает в силу по истечению десяти дней со дня официального опубликования