О чем могут рассказать денежные переводы кыргызстанцев

Денежные переводы могут рассказать о многом. И не только об отправителе. Они вполне достоверно отражают тенденции в экономике и социуме целого государства. Что же скрывается за транзакциями граждан Кыргызстана?

Обратимся к фактам. По данным системы платежных сервисов "Золотая Корона", количество отправленных в Республику переводов за первое полугодие 2019 года выросло, если сравнивать с прошлогодним показателем, на 43%. О чем говорит эта цифра?

В первую очередь, безусловно, о том, что явление трудовой миграции остается актуальным. Люди по-прежнему уезжают на заработки в другие страны и регулярно пересылают деньги на родину.

Однако можно сделать и еще одно умозаключение. У кыргызстанцев крепки семейные связи. Они помогают друг другу решать финансовые вопросы, заботятся о своих близких и делятся с ними частью дохода через расстояния и границы. Однако утверждать, что такую щедрость проявляют только те, кто живет и зарабатывает в другой стране, было бы ошибкой.

По статистике той же "Золотой Короны", за первое полугодие текущего года в сопоставлении с аналогичным периодом предыдущего на 15 % увеличилось и число переводов, отправленных из Кыргызстана. То есть уехавшие из дома при необходимости тоже получают от семьи финансовую поддержку.

И это не все. Опираясь на определенные показатели в истории денежных переводов, можно судить также об уровне грамотности населения в области современных технологий.

К примеру, объем переводов, полученных жителями Республики через интернет при помощи сервиса "Денежные переводы", во втором квартале 2019 года вырос относительно первого квартала более чем в 3,5 раза.

Цифры позволяют сделать позитивный вывод: кыргызстанцы следят за "новинками" и активно осваивают онлайн-услуги. Они осведомлены о существовании удаленного способа получения переводов "Золотой Короны" без визита в офис и все чаще просто зачисляют отправленные им деньги на банковские карты, используя для этого сайт платежной системы или мобильное приложение.