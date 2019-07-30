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В Узбекистане в реке нашли тело, предположительно, пограничника Кыргызстана

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- Оксана Гут
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19 июля в селе Ак-Таш Чаткальского района Джалал-Абадской области упал в реку с сильным течением военнослужащий контрактной службы Б.Н.у. 1998 г.р. О произошедшем была информирована Военная прокуратура. Поисковые работы взяло под контроль руководство ГПС КР. В поисках также помогали пограничники и сотрудники МЧС Узбекистана. Так как через 800 метров с места падения молодого человека в реку Чаткал начинается узбекская территория.

Как сообщает пресс-служба МЧС КР, накануне, 29 июля, на поиски были задействованы шесть отечественных спасателей.

Примерно в 19.00 часов в реке на территории Узбекистана был найден труп неизвестного мужчины. Тело было передано сотрудникам МВД соседней страны.

Пока, как заявили VB.KG в пресс-службе МЧС КР, утверждать, что найден именно Б.Н.у. преждевременно. Сегодня его родственники отправятся в Узбекистан на опознание.


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URL: https://www.vb.kg/380318
Теги:
МВД, МЧС, Погранслужба, Узбекистан, утопленник, Кыргызстан, поиски
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