"Северэлектро" из-за долгов отключит дистанционно свет у 2390 бишкекчан

Пресс-служба ОАО "Северэлектро" информирует, что в среду и четверг, 31 июля и 1 августа, автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учёта электроэнергии произведёт в столице дистанционное отключение 2 390 бытовых абонентов за несвоевременные платежи на сумму 5,9 млн. сомов.

Во избежание неудобств, "Северэлектро" призывает абонентов оплатить счета за электроэнергию заблаговременно.

В компании напоминают, что заплатить по счетам можно в режиме реального времени.

Информация об оплате счета за электроэнергию в платежных терминалах "Quickpay", "Pay 24", "UMAI", "Terempay", "KICB", "БТА Банк", "Касса24", "Кыртелсат", в том числе через электронные кошельки "UMAI", "Элсом", кассах "Айыл Банка", "Дос Кредо Банка", "БТА Банка", ГП "Кыргызпочтасы" появляется в базе данных "Северэлектро" моментально в режиме реального времени.

Электроснабжение потребителей с так называемыми "умными" счетчиками, дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после произведения полной оплаты и последующего поступления сигнала на сервер "Северэлектро". Далее с сервера автоматизированная система без участия человека посылает сигнал на подключение прибора учета абонента.