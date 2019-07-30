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Президенту советуют объединить праздники калпака, комуза и прочих предметов

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- Бакыт Стамов
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В Кыргызстане появился еще один праздник "День комуза", который теперь будет отмечаться ежегодно 9 сентября. Насколько необходим этот день можно судить по реакции пользователей интернета. Мнения неоднозначные, есть и беспочвенная критика без какого-либо конструктивного зерна. Тем не менее, некоторые кыргызстанцы высказались с конкретными предложениями по поводу этого дня.

С одним из них, а именно с общественным деятелем, журналистом и экспертом в области идеологии Туратом Акимовым редакции VB.KG удалось побеседовать. Ранее он написал в соцсети саркастический пост, в котором подверг сомнению некоторые государственные инициативы. Так он в шутливой форме предложил дополнительно ввести "Дни кымыза, айрана, боорсока, сорпо, жилика, куймулчака, шыйрака, казана, черпака, седла, ремня, аркана, чапана и всего прочего из быта кыргызского народа".

По словам общественного деятеля, руководству страны надо посерьезнее отнестись к национальной культуре, как части идеологии народа.

- Я вообще считаю, что вместо того, чтобы дробить все эти национально-культурные праздники, можно ввести один день, который можно назвать "Днем национальной культуры" или "Днем культуры Кыргызстана". Либо можно этот день присоединить к 31 августа. Вместо того, чтобы проводить парады, лучше на старой площади организовать выставку национальных ремесел, одежд, кухни, музыкальной культуры и так далее. Люди будут ходить, смотреть и приобщаться к нашей культуре. Или я предлагаю приурочить этот день к Ноорузу. Так и сказать, этот праздник объявляется днем весеннего равноденствия и национальной культуры. А вот так просто выставлять себя на смех и каждый день придумывать какой-то новый день с непонятным назначением. В этом нет никакого ни идеологического, ни исторического смысла, - отметил Акимов.

Эксперт убежден, что подобное разбрасывание днями культуры наносит вред построению национальной идеологии.

- Культурные праздники у нас превращаются в бытовуху и банальность. А так не должно быть, праздник, связанный с национальной культурой, прежде всего должен иметь идеологическую составляющую. Толку нет разделять эти дни. Ведь они по отдельности ни радости, ни смысла, ни зрелищности не приносят. Мы таким образом скоро в Индию превратимся, где что ни день, то праздник страны либо многочисленных богов. Но там хотя бы 1 млрд людей и поэтому такое разнообразие. С праздниками надо серьезно работать, привязку делать к национальным, политическим и идеологическим ценностям. Надо сделать так, чтобы потом этот день стал прообразом для каких-то хороших зрелищных вещей. Как я уже говорил, либо к дню независимости, либо к Ноорузу, либо к тем же Играм кочевников, где, кстати, можно не ограничиваться национальными играми, а показать всю нашу культуру. Это надо систематизировать и грамотно подать с государственной точки зрения, чтобы людей вдохновляло и мотивировало приобщаться к нашей культуре, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/380323
Теги:
национальные виды спорта, праздник, культура, Кыргызстан, Турат Акимов, Сооронбай Жээнбеков
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