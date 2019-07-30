Преступники используют похищенных детей в порно-бизнесе и попрошайничестве

В большинстве случаев детей преступники используют в проституции, попрошайничестве, наркотрафике и, как разведчиков, в зонах боевых действий. Об этом сегодня на конференции "Остановим работорговлю в Кыргызстане" заявили представители Международной организации труда.

По их словам, только в Интернете по тегам "детское порно" насчитывается 100 тысяч поисковых запросов.

- Они также их используют в зонах боевых действий для разведки и создания устрашающих роликов. Девочки часто подвергаются насилию. В 2018 году в КР зарегистрировано 10 фактов торговли детьми. Большая часть связанны с продажей младенцев, - подчеркнули специалисты МОТ.

По этой причине необходимо усилить работу по предотвращению подобных случаев, продолжили представители международной организации.

- При этом в законодательстве КР нет понятия детский труд. И это при том, что тысячи детей заняты в работе, основная часть которой приходится на сельское хозяйство. И такой подход надо менять, - добавили они.