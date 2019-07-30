Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Премьер-министр рассказал, как добиться рывка в развитии аграрного сектора

100  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с деятельностью предприятий сельского хозяйства. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

В частности, Абылгазиев посетил экспортоориентированное предприятие "Агропродукт Азия", построенное по современным итальянским технологиям.

Предприятие занимается холодным хранением и обработкой фруктов. С момента открытия реализовано 9800 тонн продукции, 97% экспортировано в Российскую Федерацию, Монголию, Китайскую Народную Республику. На предприятии имеется оборудование для электронной сортировки с задаваемыми параметрами цветности плода, сканирование для отсеивания продукции с признаками порчи, калибровка продукции согласно заданных параметров. На сегодняшний день площадь яблоневого сада составляет 60 гектаров, планируется довести площадь насаждений до 200 гектаров. Планируемый урожай – более 5 тыс. тонн в год. В следующем году планируется запустить линию по производству и упаковке сухофруктов. На предприятии трудятся порядка 20 человек.

Глава государства подчеркнул важность поддержки таких перерабатывающих предприятий сельского хозяйства со стороны государственных органов и местных органов власти.

- Отрадно видеть, что с каждым годом все больше наших соотечественников перенимают мировой опыт, высаживают новые сорта фруктов и овощей, отличающиеся высокой урожайностью и хорошим качеством. Именно через внедрение в сельскохозяйственное производство самых современных технологий мы сможем добиться рывка в развитии аграрного сектора, создать новые рабочие места и более эффективно использовать наши ресурсы, - отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

В рамках поездки премьер-министр также ознакомился с деятельностью консервного завода "Дар Земли" в Московском районе, получившего финансирование Российско-Кыргызского фонда развития в размере 835 тысяч долларов США.

Производственная мощность составляет 15 тонн в сутки. В одну смену трудятся 40 человек. Производство запущено на месте простаивающего предприятия.

Абылгазиев поблагодарил сельхозпроизводителей за активную работу и трудолюбие, подчеркнув, что именно благодаря их усилиям аграрная отрасль становится все более привлекательной для внутренних и внешних инвестиций.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380333
Теги:
бизнес, сельское хозяйство, Чуйская область, экспорт, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев, премьер-министр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  