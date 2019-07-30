Премьер-министр рассказал, как добиться рывка в развитии аграрного сектора

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с деятельностью предприятий сельского хозяйства. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

В частности, Абылгазиев посетил экспортоориентированное предприятие "Агропродукт Азия", построенное по современным итальянским технологиям.

Предприятие занимается холодным хранением и обработкой фруктов. С момента открытия реализовано 9800 тонн продукции, 97% экспортировано в Российскую Федерацию, Монголию, Китайскую Народную Республику. На предприятии имеется оборудование для электронной сортировки с задаваемыми параметрами цветности плода, сканирование для отсеивания продукции с признаками порчи, калибровка продукции согласно заданных параметров. На сегодняшний день площадь яблоневого сада составляет 60 гектаров, планируется довести площадь насаждений до 200 гектаров. Планируемый урожай – более 5 тыс. тонн в год. В следующем году планируется запустить линию по производству и упаковке сухофруктов. На предприятии трудятся порядка 20 человек.

Глава государства подчеркнул важность поддержки таких перерабатывающих предприятий сельского хозяйства со стороны государственных органов и местных органов власти.

- Отрадно видеть, что с каждым годом все больше наших соотечественников перенимают мировой опыт, высаживают новые сорта фруктов и овощей, отличающиеся высокой урожайностью и хорошим качеством. Именно через внедрение в сельскохозяйственное производство самых современных технологий мы сможем добиться рывка в развитии аграрного сектора, создать новые рабочие места и более эффективно использовать наши ресурсы, - отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

В рамках поездки премьер-министр также ознакомился с деятельностью консервного завода "Дар Земли" в Московском районе, получившего финансирование Российско-Кыргызского фонда развития в размере 835 тысяч долларов США.

Производственная мощность составляет 15 тонн в сутки. В одну смену трудятся 40 человек. Производство запущено на месте простаивающего предприятия.

Абылгазиев поблагодарил сельхозпроизводителей за активную работу и трудолюбие, подчеркнув, что именно благодаря их усилиям аграрная отрасль становится все более привлекательной для внутренних и внешних инвестиций.