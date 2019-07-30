Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Некуда деньги деть? Партиям хотят платить миллионы сомов из бюджета

82  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На поддержание политических штанов

Политическим партиям ежемесячно будут выплачивать деньги на расходы из средств республиканского бюджета. Такая норма предлагается в проекте нового закона "О политических партиях". Документ сегодня был опубликован на сайте Жогорку Кенеша.

Автор законопроекта Айнуру Алтыбаева в справке обосновании отмечает, что государственное финансирование, снизит финансовую зависимость политических партий от спонсоров и позволит поддерживать их жизнедеятельность.

По задумке Алтыбаевой не все партии смогут претендовать на деньги налогоплательщиков. Финансовую поддержку получат лишь те, которые участвовали в выборах в Жогорку Кенеш и смогли набрать не менее 2% голосов избирателей. При этом, партия, составляя списки кандидатов, должна выполнить требования по гендерному балансу, числу представителей ЛОВЗ и молодежи.

Иными словами, деньги из бюджета будут получать не только партии, которые прошли в ЖК, но и оставшиеся за бортом.

Как будут распределяться деньги?

Депутат продумала механизм распределения бюджетных денег между политическими партиями. Ежегодно правительство должно закладывать в бюджет определенную сумму для финансирования партий - не менее 0,01% от годового бюджета.

Приведем пример, если бы этот закон сейчас действовал, на содержание партий в 2019 году мы бы потратили не менее 16 млн 171 тысяч сомов. Именно столько составляет 0,01% от суммы годового бюджета - 161 млрд 710 млн сомов.

Получившуюся сумму Айнуру Алтыбаева предлагает поделить на две равные части. Первую часть поровну распределить между всеми партиями, которые отвечают требованиям. Вторую - разделить между ними же, но пропорционально набранным на последних выборах голосам. Чем больше партия набрала голосов избирателей, тем больше денег избирателей получит.

А что взамен?

Айнуру Алтыбаева считает, что нужно не только отдавать деньги политикам, но и требовать от партий больше ответственности. Если закон примут, партии будут ежегодно сдавать финансовую отчетность. Кроме того, партия сможет принимать любые пожертвования и финансирование только из известных и подтвержденных источников.

Если деньги перечислит аноним, или благотворительный фонд, или иностранная организация партии будут обязаны вернуть деньги отправителю. Если это сделать невозможно, нужно перечислить их в доход государства.

Кроме того, вносятся и другие изменения. Например, порядок формирования списков кандидатов партия обязана будет публиковать в своем уставе. По мнению автора законопроекта это позволит избежать скандалов со списками, которые были в прошлые годы.

С полным текстом законопроекта можно ознакомиться по ссылке.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380335
Теги:
Айнуру Алтыбаева, бюджет, партии, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  