Некуда деньги деть? Партиям хотят платить миллионы сомов из бюджета

На поддержание политических штанов

Политическим партиям ежемесячно будут выплачивать деньги на расходы из средств республиканского бюджета. Такая норма предлагается в проекте нового закона "О политических партиях". Документ сегодня был опубликован на сайте Жогорку Кенеша.

Автор законопроекта Айнуру Алтыбаева в справке обосновании отмечает, что государственное финансирование, снизит финансовую зависимость политических партий от спонсоров и позволит поддерживать их жизнедеятельность.

По задумке Алтыбаевой не все партии смогут претендовать на деньги налогоплательщиков. Финансовую поддержку получат лишь те, которые участвовали в выборах в Жогорку Кенеш и смогли набрать не менее 2% голосов избирателей. При этом, партия, составляя списки кандидатов, должна выполнить требования по гендерному балансу, числу представителей ЛОВЗ и молодежи.

Иными словами, деньги из бюджета будут получать не только партии, которые прошли в ЖК, но и оставшиеся за бортом.

Как будут распределяться деньги?

Депутат продумала механизм распределения бюджетных денег между политическими партиями. Ежегодно правительство должно закладывать в бюджет определенную сумму для финансирования партий - не менее 0,01% от годового бюджета.

Приведем пример, если бы этот закон сейчас действовал, на содержание партий в 2019 году мы бы потратили не менее 16 млн 171 тысяч сомов. Именно столько составляет 0,01% от суммы годового бюджета - 161 млрд 710 млн сомов.

Получившуюся сумму Айнуру Алтыбаева предлагает поделить на две равные части. Первую часть поровну распределить между всеми партиями, которые отвечают требованиям. Вторую - разделить между ними же, но пропорционально набранным на последних выборах голосам. Чем больше партия набрала голосов избирателей, тем больше денег избирателей получит.

А что взамен?

Айнуру Алтыбаева считает, что нужно не только отдавать деньги политикам, но и требовать от партий больше ответственности. Если закон примут, партии будут ежегодно сдавать финансовую отчетность. Кроме того, партия сможет принимать любые пожертвования и финансирование только из известных и подтвержденных источников.

Если деньги перечислит аноним, или благотворительный фонд, или иностранная организация партии будут обязаны вернуть деньги отправителю. Если это сделать невозможно, нужно перечислить их в доход государства.

Кроме того, вносятся и другие изменения. Например, порядок формирования списков кандидатов партия обязана будет публиковать в своем уставе. По мнению автора законопроекта это позволит избежать скандалов со списками, которые были в прошлые годы.

С полным текстом законопроекта можно ознакомиться по ссылке.